Scontri Calcio a 5, Mastella: "Scandaloso quanto accaduto ad Avellino" Il sindaco: "Massima vicinanza a società Benevento5: idiozia delinquenziale rovina lo sport"

Anche il sindaco Mastella ha commentato quanto accaduto nella giornata di ieri in occasione di una gara di Calcio a 5 Under 17 al PalaConi di Avellino, tra Benevento5 e Sandro Abate.

I sanniti hanno denunciato un'aggressione, con danni anche al pullman della squadra.

Mastella nel merito dice: “Quanto accaduto al PalaConi di Avellino per il match delle giovanili del futsal è sconcertante: a nome della città e dell'amministrazione esprimo la massima vicinanza alla società Benevento 5 e alle famiglie dei ragazzi"

"L'idiozia delinquenziale di chi ha inquinato con la violenza una competizione sportiva tra ragazzi va perseguita. Auspico che tanto la giustizia ordinaria che quella sportiva facciano il loro corso. Ai nostri ragazzi del futsal invece l'incoraggiamento a proseguire sulle vie della correttezza e del fair play: solo così non usciranno mai sconfitti".