Lieve scossa di terremoto tra Benevento e Pietrelcina Magnitudo 2.1 a poca distanza da contrada San Chirico

Leggera scossa di terremoto in mattinata a Benevento: un evento di 2.1 gradi della scala Richter è stato registrato dai sismografi Ingv pochi minuti dopo le 10.

L'epicentro è in città, nella zona Nord Ovest tra Benevento e Pietrelcina, a poca distanza da Contrada San Chirico e la scossa è avvenuta ad una profondità di 10 chilometri. Naturalmente considerando l'entità dell'evento e la profondità l'evento non sembra essere stato avvertito dalla popolazione e finora non si registrano danni a persone o cose.