Ambulanze senza medici, Volpe (Asl): nessuna decisione ma il servizio funziona Nuovo sito per l'Azienda. Il dg: necessaria riorganizzazione 118 per affrontare carenza di personale

“L'organizzazione pensata per le ambulanze senza medico a bordo a livello italiano e regionale ha dimostrato di funzionare bene”. Apre ad una valutazione positiva del servizio di emergenza senza personale medico a bordo il direttore generale dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe pur senza sciogliere i dubbi che stanno animando ormai da giorni il dibattito.

Riguardo alle ambulanze demedicalizzate nel Sannio conferma “Nessuna decisione è ancora stata assunta ma il servizio di emergenza sul territorio ha bisogno di una riorganizzazione”.

Di certo c'è che la carenza di personale continua ad incidere in modo sostanziale sul servizio di emergenza “Il piano prevede che il cittadino possa avere ancora i servizi degli ultimi anni e il nostro 118 è sempre stato un fiore all'occhiello, chiaramente il piano va fatto in base alle risorse che si hanno. Abbiamo fatto una serie di tentativi per quel che riguarda il 118, sia come convenzionati sia strutturando, tra le prime Asl italiane, il concorso per la dirigenza del personale medico a bordo del 118. La riorganizzazione – specifica – non prevederà tagli sul numero delle ambulanze anzi vogliamo implementare il servizio. Stiamo lavorando per fare il punto della situazione in vista del nuovo piano".

L'annuncio a margine della presentazione del nuovo sito dell'azienda sanitaria locale che entrerà in funzione dal primo maggio prossimo. “Lavoriamo – ha detto Volpe - per offrire più efficienza ai cittadini per semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online, per un ulteriore rilancio della sanità territoriale”.

Punti cardine del nuovo portale saranno semplicità, flessibilità e centralità per accedere ai principali servizi dell'Asl, avere una mappatura territoriale, scegliere i vari argomenti, informarsi sull'amministrazione dell'azienda.

E sui prossimi progetti in corso di realizzazione Volpe dettaglia ancora: “Procediamo con la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità sul territorio. Nell'arco delle prossime 48 ore invieremo tutti i progetti”.