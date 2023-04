Diritti negati in Paesi difficili, il racconto di Asmae Dachan all'Unisannio All’Università del Sannio la giornalista e fotografa italo-siriana ha parlato ai giovani

“Incontrando gli sguardi. Il giornalismo di prossimità per il racconto dei diritti” è il titolo dell’incontro che ha visto protagonista oggi all’Università del Sannio la giornalista e fotografa italo-siriana Asmae Dachan. Le immagini dei suoi scatti hanno reso ancora più reale il racconto di fatti e persone in Paesi difficili dove guerra, miseria e calamità naturali mettono ogni giorno in discussione i diritti umani.

Asmae si è affidata da sempre al giornalismo di prossimità che l’ha portata a viaggiare nei luoghi dei suoi reportage perché, ha detto, “solo dal contatto con le persone e con le testimonianze dirette ci si libera dall’impalcatura dei pregiudizi che condizionano la nostra visione del mondo”. Il viaggio nella verità di Asmae Dachan ha già toccato numerose tappe, avendo operato in Italia, Turchia, Siria, Grecia, Giordania, Inghilterra, Belgio, Etiopia, Tanzania, Sudan.

Dalle immagini che ha regalato al pubblico di studenti e studentesse sono emerse tante storie: quelle dei bambini siriani raccolti in scuole di fortuna con banchi senza appoggi perché il legno è servito per riscaldare l’inverno, della donna iraniana in fuga dopo una manifestazione, dell’improbabile ospedale da campo con letti a castello per mutilati di guerra, del centro per bambini disabili abbandonati nelle discariche o nei campi in Tanzania, delle spose bambine in Etiopia, della giovane donna incinta scappata dal Sudan per un matrimonio combinato mai voluto, del papà siriano che ha perso figli e braccia in guerra; delle violenze di genere in Tanzania.

Asmae Dachan parla ai giovani nelle scuole e nelle università con l’obiettivo di travalicare i confini geografici per diffondere la verità e far riscoprire il valore della vita umana.

“Ho fortemente voluto questo incontro – ha detto il Rettore Gerardo Canfora - . Si è parlato di luoghi di guerra, di tensioni sociali, di regimi oscurantisti che negano i più elementari diritti umani, posti depredati da interessi internazionali, dove l'istruzione è un lusso che pochi possono permettersi, la violenza di genere un fenomeno ancora troppo diffuso, dove anche procurarsi l'acqua necessaria alla sopravvivenza è una fatica immane. Parole e immagini di fronte alle quali non si può rimanere indifferenti, girare lo sguardo dall'altra parte. Testimonianze che ci riguardano da vicino, perché, come recita l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile”. Il video dell’incontro è disponibile sul canale YouTube UNISANNIO https://youtu.be/2yImaRUv1Nc