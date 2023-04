La Madonna delle Grazie al San Pio: "Evento che dona speranza ai malati" Sabato l'effige sacra arriva in Ospedale. Morgante: "Momento importante: fede illumina il cuore"

Sabato 29 Aprile, alle ore 17.30 ,l’Effige Sacra della Madonna delle Grazie arriverà in pellegrinatio presso l’AORN San Pio di Benevento. Un evento straordinario per i fedeli, per il personale medico e paramedico e per i pazienti. Un momento di grande emozione e devozione che non si ripeteva, nel nostro Ospedale ,dal 27maggio 1999. La pellegrinatio si snoderà lungo i viali dell’Azienda Ospedaliera con preghiere e canti e sarà guidata da Fra Angelo Carfora cappellano dell’AORN San Pio, dai Frati Minori del Sannio – Irpinia e dai sacerdoti diocesani.

I padiglioni della struttura ospedaliera , in onore della Madonna, saranno allestiti con drappeggi celesti.

“ E’ un evento che allieta e dona speranza agli infermi, la Madonna delle grazie è patrona del Sannio e questa iniziativa si inquadra nel terzo centenario della incoronazione del Bambino e della Madonna.

Abbiamo bisogno di affidarci alla Vergine Maria Regina di tutte le grazie, è un intenso momento di preghiera per tutti noi che con fede ci affidiamo a Lei.”- afferma Fra Angelo Carfora.

“ Siamo felici di vivere questo momento di fede e preghiera nella nostra Azienda Ospedaliera. E’ un momento importante perché avvicina il personale medico e paramedico, che quotidianamente si impegna e si prodiga per i bisognoso ai pazienti e agli ammalati. La fede illumina il cuore e sono certa che la Madonna delle Grazie a cui tutti noi ci affidiamo, ci sosterrà nel nostro cammino”- afferma il direttore Generale Maria Morgante