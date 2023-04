Pd: "Risorse per cura delle strade? Bene, e i lavori in via Cocchia?" "Hanno dovuto provvedere i residenti stessi: non si è visto più nessuno"

Il gruppo Pd al Comune di Benevento interviene sulla ringegoziazione dei mutui con la Cdp e la decisione di utilizzare le risorse liberate per la viabilità stradale: "Apprendiamo con piacere che il Comune destinerà alla cura delle strade le risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Magari sarà l'occasione utile a superare la condizione attuale che vede la manutenzione fare rima con approssimazione. Ci è infatti giunta dai residenti di via Cocchia, al rione Libertà, una segnalazione riguardante proprio lo stato dei lavori in corso per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Ma già a parlare di lavori si fa uno sforzo enorme di immaginazione visto che al momento l'intervento si è esaurito nella delimitazione con un nastro di un'area di pericolo. Tutto qua. Trascorsi diversi giorni non si è visto più nessuno, tanto che - in attesa di Godot - i residenti stessi sono intervenuti per eliminare o comunque diminuire ogni possibile rischio per i passanti, considerato pure che nei giorni scorsi un piccolo incidente si è già verificato. Superfluo sottolineare che alle loro richieste di informazioni su tempi e modi della chiusura del "cantiere" non è stata fornita alcuna risposta. Neanche fosse il Ponte sullo Stretto! Da qui la nostra iniziativa, sperando non cada anch'essa nel vuoto".