Al San Pio di Benevento un'Unità Operativa di Medicina Nucleare La nuova struttura sarà realizzata nei pressi del padiglione San Pio. Via libera da Comune e Regione

L'Azienda ospedaliera “San Pio “ di Benevento raggiunge un altro obiettivo molto importante: la realizzazione di una nuova struttura dedicata alla Medicina Nucleare che garantirà diagnosi ancora piu’ precise e veloci, con particolare riguardo alla prevenzione. Una nuova Unità Operativa che contribuirà a garantire l’erogazione di servizi di qualità, con adeguati livelli di sicurezza. L’AORN San Pio punta ad essere, sempre di più, un centro di rifermento nazionale e regionale, per la salute dei cittadini.

Il progetto definitivo, prevede il ricorso all’istituto dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, per i quali i Vigili del Fuoco e la Asl di Benevento hanno rilasciato parere positivo. Il Comune di Benevento, inoltre, ha rilasciato parere favorevole della commissione edilizia.

Nella seduta del 20 aprile 2023 è stato rilasciato parere favorevole della competente Commissione Regionale per la valutazione degli investimenti sanitari (di cui al Decreto Direttoriale n. 321 del 12.10.2020) ai fini della richiesta di ammissione del finanziamento al Ministero competente. La struttura di nuova costruzione ubicata nei pressi del Padiglione San Pio, si estenderà su 2000 metri quadrati e sarà dotata di due tomografi SPECT .

Il costo complessivo per la realizzazione della predetta unità operativa ammonta ad un totale di euro 7 milioni, di cui 95% a carico dello Stato e 5% a carico della Regione Campania. Per quanto concerne il profilo sanitario,la diagnostica medico - nucleare andrà a soddisfare specifiche esigenze oltre che ruoli peculiari come ad esempio: trattamento di emergenza – urgenza attraverso la scintigrafia polmonare per la diagnosi di embolia polmonare; supporto nella valutazione della cardiopatia ischemica sub-acuta e cronica; decision making in campo urologico attraverso la scintigrafia renale sequenziale; in oncologia, e sue complicanze, è da considerarsi rilevante per la diagnosi, stadiazione e follow up terapeutico; in campo neurologico si trae beneficio per l’ausilio diagnostico della scintigrafia celebrale utile in particolare, nella diagnosi del Parkinson.

“La Medicina Nucleare dell’AORN San Pio rappresenta una grande occasione per garantire una nuova offerta sanitaria. Investire in tecnologie sempre piu’ innovative e performanti,ai fini diagnostici e terapeutici, interpreta la mission del management aziendale, che in sinergia con le strutture amministrative della Regione,certifica salute e sicurezza nelle cure del cittadino - utente” ha commentato il direttore generale Maria Morgante.