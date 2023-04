A partire dal 28 aprile senso unico alternato in via Gaetano Rummo Varato anche il dispositivo traffico per la manifestazione sportiva Strabenevento

A partire da domani, 28 aprile, in via Gaetano Rummo saranno istituiti il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione cotta” e il senso unico alternato con impianto semaforico a causa del restringimento della carreggiata dovuto ai lavori che saranno effettuati in zona dall’Italgas. Il divieto di sosta e il senso unico alternato resteranno in vigore sino al termine dei lavori, che dovranno concludersi entro il 4 maggio.

Ed ancora, in occasione della 30° edizione della “Strabenevento”, in programma lunedì 1° maggio, sarà attuato il seguente dispositivo del traffico:

- chiusura al traffico veicolare ed istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” dalle ore 8:00 alle ore 13:00 delle strade interessate dalla gara competitiva di 10 chilometri (piazza IV Novembre, viale degli Atlantici, via Meomartini, viale Mellusi, via Nicola Sala nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Mellusi e l’incrocio con via Flora, piazza Risorgimento, via Perasso, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Goduti e corso Garibaldi);

- chiusura al traffico veicolare ed istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” dalle ore 8:00 alle ore 13:00 delle strade interessate dalle gare non competitive di 3 chilometri e di 1 chilometro (piazza IV Novembre, viale degli Atlantici, via Ferrelli, via G.B. La Salle, viale Mellusi, piazza Risorgimento e via Perasso).