A Benevento apre la sede del Sindacato italiano dei pensionati sanniti Cgil Il Segretario Spi, Iodice: "Un luogo di ascolto e solidarietà, consulenza e tutela dei diritti"

Mercoledì 3 maggio, alle 16:30, sarà inaugurata al Viale Mellusi 96, la nuova sede provinciale dello Spi Cgil Benevento, il Sindacato italiano dei pensionati sanniti.

“La nuova sede - afferma il segretario provinciale Giuseppe Iodice -, vuole essere un luogo di ascolto e solidarietà, consulenza e tutela dei diritti per l’assistenza su pratiche previdenziali, fiscali e socio-sanitarie attraverso il patronato Inca e il centro Caf. Sarà un centro di servizi rivolto non solo ai pensionati ed agli anziani, ma aperto a tutti: lavoratori, giovani, donne e precari, in difesa dei diritti civili e sociali della persona, troppo spesso elusi e raggirati.”

All’inaugurazione delle nuova sede Spi Cgil Benevento interverranno autorità civili e religiose; il segretario nazionale Ivan Pedretti; Nicola Ricci e Franco Tavella, rispettivamente segretari della Cgil e dello Spi Campania; il segretario della Camera del Lavoro di Benevento Luciano Valle; il segretario provinciale Giuseppe Iodice.

Le sedi dello Spi Cgil di Benevento, unitamente alle Leghe territoriali ubicate a Montesarchio, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio e Telese Terme, vanno sempre più assumendo una valenza di carattere intergenerazionale. La qualità della vita di tutti si fonda sul dialogo, sulla collaborazione e sul reciproco supporto tra terza età e nuove generazioni su cui lo Spi è, a tutti i livelli, impegnato”.