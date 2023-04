Benevento. Ok Giunta al Rendiconto: saldo di cassa di quasi 26 milioni di euro L'assessore al Bilancio, Serluca: "Riscossioni per 190 milioni, di cui 39 da entrate tributarie"

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il Rendiconto di gestione 2022.

"Il Rendiconto - spiega l'assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca - si chiude con un saldo di cassa di 25 milioni 900mila euro. Il risultato d'amministrazione, positivo, ammonta a 34 milioni di euro".

"Per quanto riguarda gli accantonamenti, sebbene il decreto 44 del 2023 posticipi al Rendiconto 2023 l'applicazione del Fondo di anticipazione liquidità, abbiamo deciso di appostare, per ragioni di carattere prudenziale, una somma pari a 3 milioni di euro che - aggiunta ad altri accantonamenti - genera un disavanzo pari a -5 milioni di euro".

"Si registrano inoltre riscossioni per 190 milioni di euro, di cui 39 milioni derivanti da entrate tributarie. Sono stati effettuati pagamenti per 187 milioni", prosegue Serluca.

"Con l'approvazione di questo documento, prosegue il percorso di risanamento dei conti comunali. Abbiamo compiuto una serie di manovre contabili finalizzate a ridurre al minimo qualsiasi rischio per il futuro. Il Rendiconto dopo il via libera in Giunta, passa all'esame dei Revisori dei conti, dopodiché comincerà l'iter nella competente commissione consiliare", conclude l'assessore al Bilancio.