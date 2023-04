Lavori in Piazza Cardinal Pacca: stop al mercato del martedì Ordinanza del dirigente visti i lavori del progetto Pics

Con un'ordinanza del dirigente alle Attività produttive Alessandro Verdicchio è stata disposta la sospensione ad horas del mercato rionale che si svolge, di martedì, in piazza Cardinal Pacca.

La decisione d'interrompere le attività mercatali, salvo che non vi sia l'individuazione da parte dell'amministrazione di un'area alternativa, è motivata dall'esecuzione dei lavori per il progetto Pics 'I percorsi della Storia-Riqualificazione di un'area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica'. L'area di piazza Cardinal Pacca è stata infatti parzialmente transennata, ragion per cui è impossibile occupare le piazzole per il mercato che ricadono all'interno del cantiere edilizio.