Proseguono a Benevento le potature degli alberi Operazioni che vengono programmate in base alla stagione e al tipo di pianta

A Benevento proseguono le potature degli alberi lungo le arterie cittadine. operazioni decise assieme ai vertici del settore, tenendo conto della stagione vegetativa e in maniera diversa in base ai diversi tipi di alberi.

"Operazioni - spiega l'assessore Alessandro Rosa - che vengono poste in essere naturalmente tenendo in considerazione il parere di esperti del settore e le indicazioni dei manuali di arboricoltura approvati dalla Sia. Naturalmente proseguiamo in queste ore anche nello sfalcio delle erbe spontanee, e nell'installazione di nuove giostrine negli spazi verdi della città. Un'operazione fondamentale con l'arrivo della bella stagione per evitare il proliferare di zanzare, serpenti e topi in aree che vengono fruire dai bambini e per evitare che quelle stesse aree siano appetibili per cinghiali, che come noto oggi sono un'emergenza in città. Ci scusiamo - conclude il dottore Rosa - naturalmente per i disagi e per i tempi, ma l'obiettivo è fare un buon lavoro ovunque per rendere la nostra città sempre più bella".