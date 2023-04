Trasporto pubblico: più corse, anche in provincia e lotta all'evasione Questo pomeriggio a Benevento riunione tra Comune, Trotta bus e sindacati: si guarda al futuro

Un incontro che i sindacati attendevano da tempo quello che si è svolto questo pomeriggio a Benevento presso gli uffici e deposito della Trotta bus, l'azienda che per conto del Comune in città espleta il servizio di trasporto pubblico locale.

Tanti gli argomenti sul tavolo della sala riunioni di via Santa Colomba. E' stato fatto il punto sulla situazione, anche per quanto riguarda i problemi di qualche mese fa per il ritardo dei pagamenti degli stipendi, ma principalmente si è guardato al futuro.

Al tavolo l'amministratore Mauro Trotta, l'assessore comunale ai Trasporti, Luigi Ambrosone, Cgil, Cisl, Uil e Ugl trasporti con i rispettivi rappresentanti: Giuseppe Anzalone, Pierluigi Spagnuolo, Cosimo Pagliuca e Giuseppe Minicozzi.

“C'è la volontà per lavorare e fare meglio insieme. Cercheremo di istituire nuovamente il servizio anti evasione. Chi usa il trasporto pubblico deve pagare il biglietto” è il monito e l'intento di Agiuseppe Anzalone della Fil Cgil e componente della segreteria provinciale che poi annuncia anche “che c'è la volontà di tutti per incrementare le corse”.

“Finalmente ci siamo incontrati in un clima di cordialità e con la voglia di trovare comuni intenti” ha invece commentato Cosimo Pagliuca della Uil Trasporti che aggiunge: “Con l'assessore Ambrosone e l'azienda abbiamo discusso su nuove prospettive e accordi che erano caduti nel dimenticatoio”.

Nuovi obiettivi per la Trotta bus con l'appoggio del Comune di Benevento, annunciati dall'assessore ai Trasporti, Luigi Ambrosone: “L'azienda ha in animo di allargare il servizio di trasporto pubblico locale anche ad alcuni centri che confinano con la città di Benevento e dove, ovviamente – ha precisato Ambrosone – le corse non si andranno ad accavallare con altre aziende che effettuano lo stesso servizio. Nel pieno rispetto dei servizi che già vengono effettuate dalle altre aziende che effettuano il servizio extraurbano”.

In pratica la Trotta potrebbe nei prossimi mesi organizzare corse per collegare Benevento a San Leucio del Sannio, Apice, Castelpoto e Paduli “realtà che ci chiedono – ha spiegato ancora l'assessore Ambrosone – ci chiedono più collegamenti da e per Benevento. Una richiesta fatta da questi Comuni dettata anche dal fatto che Benevento sta diventando sempre più snodo per i trasporti grazie all'alta velocità e non solo”.

Piena soddisfazione per le intese raggiunte attraverso il confronto fra le parti sociali è stata espressa anche da Pierluigi Spagnuolo che aggiunge: "Siamo fiduciosi, vista la piena disponibilità mostrataci dalla Trotta Mobility, di poter raggiungere importanti obbiettivi quali la riattivazione della vendita a bordo, introito economico a vantaggio sia del singolo lavoratore che della stessa Azienda; il ripristino del servizio di controlleria, attività fondamentale per garantire efficienza al servizio offerto e maggiore tutela ai conducenti nonché l’attivazione di nuove linee che colleghino più efficientemente Benevento ai paesi limitrofi".