Vandalismo a Villa dei Papi: "Intervento tampone, non è la prima volta" La Provincia interviene sul bene: "Purtroppo c'è chi non ha alcuna cognizione della bellezza"

"In riferimento alla denuncia dell’avv. Luigi Diego Perifano, Consigliere Comunale di Benevento, dell’atto vandalico perpetrato a Villa dei Papi nel capoluogo sannita, si precisa che il Dirigente Salvatore Minicozzi del Settore Tecnico della Provincia, ente co-proprietario del bene, ha provveduto con ogni sollecitudine a disporre un intervento tampone".

Ne dà comunicazione il Presidente Nino Lombardi. "Quello denunciato dall’avv. Perifano, in verità, non è stato un atto

vandalico isolato: da quando Comune e Provincia decisero il 13 maggio 2021 la riapertura al pubblico almeno dei Giardini del bellissimo parco della Villa, l’antico detto secondo il quale la madre degli imbecilli è sempre incinta ha avuto numerose conferme. Infatti, più volte il Settore Tecnico della Provincia è stato costretto ad interventi di ripristino".

Il Presidente Lombardi ha commentato: «Il vandalismo ai danni di beni di altissimo valore storico, culturale ed archeologico non è una prerogativa di Benevento; purtroppo, siamo costretti ad ammettere che circolano dappertutto individui che non solo non hanno alcuna idea e cognizione della straordinaria bellezza di cui è ricchissimo il nostro Paese, ma che anzi godono nell’accanirsi contro tutto ciò che desta nel mondo l’ammirazione per l’Italia. Per quanto ci riguarda, noi continueremo a lottare per consentire a tutti, anche ai posteri, di poter godere del nostro patrimonio monumentale, nonostante le difficoltà di natura gestionale ed economico connesse a tale proposito. Con il Comune capoluogo, comproprietario della Villa neogotica voluta nel XVIII secolo dall’Arcivescovo di Benevento Vincenzo Maria Orsini, su consiglio del Papa dell’epoca, abbiamo avviato un progetto nell’ambito del Pnrr e sono allo studio altre iniziative, tutti finalizzati alla tutela e valorizzazione di quel patrimonio».