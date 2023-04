Imprese in azione, a Benevento la tappa per i progetti di Campania e Basilicata L'Amministrazione comunale: "Studenti protagonisti di percorsi virtuosi”

Benevento ha ospitato a Palazzo Paolo V la tappa per le regioni Campania e Basilicata di “Impresa in azione”, evento dedicato all’imprenditorialità giovanile accreditato al Ministero dell’Istruzione, organizzato dall’associazione Junior Achievement Italia.

“Il programma di educazione imprenditoriale – viene spiegato in una nota - per gli studenti offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno alla scuola. Le classi partecipanti costituiscono infatti delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Gli studenti hanno presentato così ad una giuria di professionisti ed esperti le idee ed i progetti sviluppati per la creazione di imprese”.

All'evento per l'Amministrazione Comunale hanno partecipato il presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive Alboino Greco, il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Italo Barbieri, il presidente della Commissione Consiliare Partite Iva e Turismo Francesco Farese e l'assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone. "Abbiamo avuto il piacere di offrire ospitalità e supporto all'ottima organizzazione - dichiarano i componenti dell'amministrazione - l'entusiasmo di decine di ragazzi con idee innovative è stato contagioso: dalla realtà virtuale al commercio online di vinacce, dalla produzione di plantari ortopedici alla trasformazione di scarti alimentari, dal riuso di componenti elettroniche alla valorizzazione di tipicità enogastronomiche. Queste generazioni rappresentano il futuro dei nostri territori e meritano fiducia e sostegno. Creare un'ambiente che favorisca la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese partendo dai banchi di scuola, diffondere nei giovani informazioni e cultura imprenditoriale rappresenta un modello lungimirante. È stato inoltre motivo di orgoglio per la nostra Città la presenza importante, in termini di progettualità sviluppate, dell'Istituto Tecnico Industriale Lucarelli con il prezioso contributo del professore Carlo Mazzone. In una logica di promozione turistica del territorio per gli studenti provenienti dalla Basilicata e dalle altre Province della Campania, accolti dalla Proloco Samnium - Benevento che ringraziamo, abbiamo inoltre organizzato un tour con una guida turistica alla scoperta della nostra splendida Città".

Nell'ambito dei premi speciali conferiti dai vari partner il Comune di Benevento ha premiato il progetto Simply Innovative Aperitif dell'Istituto Tecnico De' Liguori di Sant'Agata de' Goti per un modello di valorizzazione dei prodotti tipici. "Al fine di offrire un risvolto concreto all'iniziativa ci faremo carico - concludono i consiglieri - di organizzare un tavolo istituzionale per la presentazione del progetto di questi studenti alle associazioni di categoria".