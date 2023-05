Morti in un incidente aereo: dramma per la comunità telesina Il cordoglio dell'onorevole Rubano

“Un dramma per la comunità telesina che non ha precedenti, una casistica beffarda che conferma quanto sia assurda la vita in certe situazioni”. Sono le parole cariche di emozione dell’onorevole Francesco Maria Rubano dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Alessio Ghersi e Sante Ciaccia, deceduti in occasione di un incidente aereo in provincia di Udine.

I due, erano indirettamente legati al Sannio, avendo sposato due giovani ragazze del posto, la castelvenerese Jenny Ciabrelli e la telesina Valentina Mazzacane: “Alle due conterranea e ai loro familiari, esprimo la massima vicinanza - ha proseguito Rubano - proprio ieri la ricorrenza della festa dei lavoratori deve farci riflettere su ciò che spesso accade sul proprio posto di lavoro. In questo caso il destino è stato davvero beffardo per un esperto rappresentante delle Frecce Tricolori e per il suo compagno di un viaggio che è poi finito in tragedia”.