Depuratore, diramato avviso per la redazione del piano d'indagini preliminari Mastella: "Il Commissario mi ha preannunciato che il suo mandato è al termine"

- "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane Maurizio Giugni ha diramato un avviso pubblico, con invito a manifestare interesse, per l'affidamento dell'appalto misto (lavori e servizi) finalizzato all'attuazione del piano di indagini preliminari propedeutiche alla redazione del progetto definitivo del sistema di depurazione nella città di Benevento", è quanto rende noto il sindaco Clemente Mastella.

"E' un ulteriore, importante tassello nel percorso verso la realizzazione del depuratore, opera a cui l'amministrazione assegna un'importanza prioritaria. Assegnato l'appalto, che ha un importo complessivo di 344mila euro, saranno svolte indagini archeologiche e geotecniche nell'area di contrada Scafa e dunque sarà definita la fase di pianificazione progettuale propedeutica all'avvio dei lavori. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 13 del 15 maggio 2023", prosegue Mastella.

"Il Commissario Giugni mi aveva anticipato in una conversazione nei giorni scorsi che si sarebbe concretizzato questo ulteriore, importante passaggio procedurale, preannunciandomi, anche, che a breve scadenza terminerà il suo mandato. L'ho ringraziato per il prezioso e proficuo lavoro svolto e per la leale e fattiva collaborazione che ha garantito all'amministrazione comunale di Benevento", conclude il Sindaco.