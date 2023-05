Pnrr, piano 'Italia a 1 Giga': vertice al Comune con Infratel e Open Fiber Benevento. Primo dei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga

- Si è svolta stamane presso Palazzo Mosti una riunione operativa con i vertici di Infratel e Open Fiber per definire i dettagli operativi di 'Italia a 1 Giga', il primo dei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),.

"L'incontro è stato molto utile perché è in via di definizione la progettazione esecutiva e il Comune di Benevento - spiega la consigliera delegata all'Innovazione Marika Mignone - fornirà a Infratel e Open Fiber spunti e osservazioni in vista dell'inizio dei lavori. Si tratta di un'opera di infrastrutturazione digitale di cruciale importanza per azzerare il digital divide nelle zone rurali e industriali della città. Il sindaco Clemente Mastella ha evidenziato, nel corso dell'incontro, come vada prestata particolare attenzione alle contrade e alle aree periferiche della città e come vada puntellato tutto il settore delle infrastrutture digitali, anche in vista degli importanti investimenti economico-produttivi che la città si accinge ad accogliere".