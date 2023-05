Colpo a Benevento: vinti 8mila euro al Superenalotto In un'attività del centro con un sistema a caratura

Colpo a Benevento, dove con un sistema a caratura sono stati vinti quasi 8mila euro al Superenalotto. E' accaduto al Tabacchicco di D'Addona Giovanni, che si trova al Corso Vittorio Emanuele in pieno centro città.

Un sistema da 15 quote, con cui è stato centrato il numero superstar dell'ultima estrazione e diversi 2 e 3, on i fortunati vincitori che dunque hanno ottenuto 520 euro a testa.

Soddisfatti i titolare e un dipendente dell'attività che commentano “Siamo contenti per i nostri clienti e ci auguriamo che la Dea Bendata torni a farci visita presto”.