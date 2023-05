Mastella ha ricevuto una delegazione degli studenti della Pascoli L'istituto scelto dal Cambridge University Press and Assessment come terzo miglior istituto d'Italia

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto questa mattina una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Benevento che, com’è noto, è stato recentemente scelto dal Cambridge University Press and Assessment come terzo miglior istituto scolastico d’Italia “per il suo impegno nell'insegnamento della lingua Inglese e per essersi distinto, oltre che per la didattica, anche per l'impatto educativo del progetto linguistico, condotto con dedizione e professionalità verso il conseguimento di certificazioni riconosciute in tutto il mondo”.

La delegazione, che era guidata dalla dirigente scolastica Rosetta Passariello e dalle docenti referenti dei corsi finalizzati alle certificazioni Cambridge, Cinzia Manna e Valentina Russo, è stata accolta nella sala consiliare dal sindaco Mastella, dal vicesindaco Francesco De Pierro, dal presidente del Consiglio comunale, Renato Parente, e dai consiglieri comunali Mara Franzese e Antonio Picariello.

“Sono stato molto felice nell’apprendere la notizia del prestigioso piazzamento ottenuto dall’istituto “Pascoli” perché, oggigiorno, risulta essere fondamentale la conoscenza delle lingue straniere – ha dichiarato il sindaco Mastella – e soprattutto sono orgoglioso perché questo risultato dimostra che anche città di piccole dimensioni come Benevento possono competere a livello nazionale con le realtà più avanzate. Una capacità che abbiamo dimostrato anche noi come Comune, come ha certificato in questi giorni il quotidiano economico il Sole 24 Ore, secondo cui Benevento risulta essere prima in Italia per investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pascoli”, Rosetta Passariello, ha ringraziato il primo cittadino per l’invito ed ha sottolineato come il premio ricevuto nell’ambito dell’iniziativa "Italian Preparation Centre Awards 2023" organizzata dal Cambridge University Press and Assessment “rappresenti uno stimolo importante per gli studenti e un incentivo a rafforzare ulteriormente l’offerta formativa del nostro istituto”.