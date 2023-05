Benevento: Domani niente acqua in una zona del centro Lo ha comunicato Gesesa: interruzione legata a lavori sulla rete idrica

GESESA comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di Martedì 9 Maggio 2023, nelle seguenti strade: via Filippo Raguzzini, via Torretta e via Michele Foschini.

GESESA ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800511717 e che è possibile segnalare guasti o disservizi anche attraverso l’App My Gesesa.