Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca L'appuntamento in centro storico a Benevento

La Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento presenta l'edizione 2023 della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca (GACS). Si tratta di una giornata riconosciuta a livello istituzionale, che ogni anno viene declinata in modi unici e stimolanti nella maggioranza delle province.

“Nel corso di questa Giornata – viene precisato in una nota - gli studenti avranno la possibilità di far conoscere la propria espressività attraverso vari linguaggi artistici (teatro, musica, arti visive, ecc), sia mostrando gli esiti dei propri lavori, sia illustrando il proprio percorso artistico e le metodologie utilizzate per la loro realizzazione. Per organizzare al meglio la giornata, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi di esperti, coordinarsi o collegarsi in rete con altre scuole, collaborare con gli Enti locali, con l’associazionismo giovanile e culturale, con il mondo del lavoro, con le associazioni di volontariato”.

La mission della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca è “stimolare gli studenti a esprimere la loro ricchezza espressiva e artistica; indurre le istituzioni scolastiche a riconoscere e valorizzare i talenti e la creatività degli studenti, la cui personalità è spesso limitata dalle consuete modalità didattiche; potenziare il sentimento di comunità studentesca e favorire la socializzazione e l’aggregazione degli studenti dei diversi istituti secondari di II grado; valorizzare gli indirizzi specifici e le diversità che caratterizzano le singole scuole; valorizzare e sviluppare ulteriormente capacità di lavoro di gruppo, collaborazione interdisciplinare e leadership degli studenti nonché tradurre in chiave creativa e originale le conoscenze e le competenze assimilate durante i rispettivi percorsi di studio”.

Il tema dell'edizione 2023

E dunque “il risultato finale sarà un vero e proprio 'Expo' studentesco nel centro storico di Benevento, che darà occasione agli studenti di mostrare la propria creatività a tutta la cittadinanza, a partire dai progetti presentati dalla propria scuola”. La Giornata sarà conclusa da un concerto di musica dal vivo “Dagli studenti per gli studenti”, sul modello della scorsa edizione, in cui il live show a Piazza Roma ha visto la partecipazione di band, duetti e solisti per un totale di 14 esibizioni.

Appuntamento il 18 maggio lungo corso Garibaldi. Il tema designato per questa edizione della GACS è la “Linea del Tempo” , manifestazione incentrata sui “differenti periodi e momenti storici che hanno caratterizzato la storia con l'esposizione dei progetti dei singoli istituti secondari di II grado partecipanti in ordine cronologico. Il risultato finale sarà la formazione di un percorso interattivo lungo il centro storico che parte dall’Antichità per giungere all’Età Contemporanea”.