Piazza S. Maria: dagli scavi i resti del monastero di S. Pietro delle monache Questa mattina, nella centralissima area di Benevento, sopralluogo della Soprintendenza

E' una delle ipotesi più probabili e affascinanti. Gli scavi di piazza Cardinal Pacca, meglio nota come Piazza Santa Maria a Benevento, potrebbero aver restituito i resti dell'antico monastero di San Pietro delle Monache, una fondazione benedettina femminile di Benevento attestata con sicurezza a partire dall'XI secolo e soppressa definitivamente nel 1865. Le sue strutture finirono poi distrutte dai bombardamenti del 1943.

Il condizionale è d'obbligo considerato che sono solo all'inizio i sondaggi nell'area propedeutici ai lavori per il progetto Pics “I percorsi della storia: il front-office turistico”, per creare una struttura in grado di raccogliere e smistare il traffico degli autobus turistici e di creare un punto di accoglienza per visitatori.

Questa mattina Simone Foresta, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Benevento e Caserta, ha condotto un sopralluogo nell'area che sta restituendo i resti degli edifici rasi al suolo dai bombardamenti del 1943 e strutture precedenti. C'è da attendersi dunque un protrarsi dei saggi di scavo.