Pnrr, allarme Procura: tanti soldi, strutture e istituzioni non sono pronte La Cgil di Benevento promuove un tavolo sul tema dell'economia nascosta

“Meno che in altre province campane ma le infiltrazioni della criminalità nell'economia sannita, seppur in modo silente e poco visibile esistono: nel riciclaggio, nella gestione di imprese e in casi di caporalato, con l'evasione fiscale, il riciclaggio e l'impiego di risorse per acquisire a prezzi non di mercato impianti e terziario”.

Così il procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro in occasione dell'incontro promosso dalla Cgil di Benevento. “L'economia nascosta. Gli effetti delle infiltrazioni nell'economia sannita” il tema della tavola rotonda che si è tenuta presso la sede dell'organizzazione sindacale.

E Policastro ha poi voluto lanciare l'allarme sui fondi in arrivo per il Pnrr. “Una quantità di denari che questo territorio non ha mai visto prima, somme inimmaginabili fino a pochi anni fa su un territorio che ha strutture istituzionali complessivamente non pronte per la gestione di questa enorme massa di soldi. Una gestione corretta sarà difficile. La procura si sta attrezzando nell'attività inquirente e di prevenzione con polizia giudiziaria, forze dell'ordine e prefettura per garantire che il denaro venga impiegato nella direzione prevista, senza lucro anomalo”.

Guardia alta, dunque, contro la criminalità organizzata ma anche la corruzione e lo sviamento del denaro con azioni di frode. “Attiveremo una vigilanza attenta e penetrante. Saremo attenti a questi aspetti dell'attività frodatoria e alla sicurezza dei cantieri.

E a ribadire l'obiettivo dell'evento il segretario della Cgil sannita Luciano Valle: “E' necessario aprire occhi rispetto ad un'economia sommersa che danneggia i lavoratori, la stessa economia e il sistema paese. Cominciamo con un seminario anche in vista delle somme del Pnrr ma vogliamo lanciare l'allarme anche sulla proposta di riforma del codice degli appalti che, secondo noi, indebolisce il sistema di tutela e protezione che conosciamo. Potrebbe portare a perdere gli strumenti fondamentali per la sicurezza, rischiamo un tracollo che pagheranno soprattutto i lavoratori”.

All'incontro hanno partecipato anche l'economista dell'Università del Sannio, Riccardo Realfonzo, il referente di Libera Benevento, Michele Martino; il presidente della fondazione 'Placido Rizzotto' Jean Renè Bilongo e il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci.