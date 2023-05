Variante San Marco dei Cavoti SS212, via varo viadotto Borrilli Per il cantiere Anas 78 milioni di euro d’investimento complessivo

Nell’ambito del cantiere Anas relativo alla realizzazione della “Variante di San Marco dei Cavoti” alla SS212 “della Val Fortore” (1° lotto - 2° stralcio), in provincia di Benevento – a seguito delle attività di assemblaggio a terra delle travi metalliche dell’impalcato del viadotto ‘Borrilli’ (lungo 112 metri, con luce massima in campata di 45 metri) – sono state varate oggi in quota le prime due sezioni complete dell’impalcato orizzontale a struttura mista in acciaio-calcestruzzo.

La nuova infrastruttura stradale, in fase di realizzazione, costituirà parte integrante dell’itinerario a scorrimento veloce tra la città di Benevento e la SS17 ‘Foggia - Campobasso’ in Puglia, in variante alla SS 212 “della Val Fortore” e alla SS 369 “Appulo-Fortorina”, itinerario già fruibile per la circolazione per i primi 21 km (tratta Benevento - San Marco dei Cavoti).

L’investimento complessivo della Variante in costruzione è pari a circa 78 milioni di euro e comprende altre opere, tra le quali la galleria ‘San Marco’ (500 metri), il viadotto ‘Sole Bianco’ (210 metri), paratie di pali, muri di sostegno ed opere di presidio idraulico-ambientale (tra i quali tombini, vasche e sottopassi faunistici).