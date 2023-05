Consapevolezza, parola d'ordine per l'incontro della lega consumatori Benevento Al centro anche le politiche di risparmio energetico

Si è tenuto oggi presso la sede delle Acli in Via Francesco Flora n. 31 l’incontro sociale con consumatori e famiglie organizzato dalla Lega Consumatori di Benevento. L’iniziativa rientra nel progetto di rilevanza nazionale “#Educo – Educazione per un consumo consapevole” promosso dalla Sede Nazionale dell’Associazione. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi consumatori ed è stato coordinato dal Responsabile provinciale dell’Associazione Raffaele Ascione e dal consulente legale Eleonora Reale. Ai partecipanti è stata distribuita una guida destinata alle persone ed alle famiglie nella quale vengono esposte tutte le proposte della Lega Consumatori.

Gli argomenti contenuti nella guida sono stati oggetto di approfondimento e di dibattito, attraverso l’ausilio di slide, anche sul delicato tema delle possibili soluzioni a portata di famiglie e consumatori per contrastare il caro vita. Il confronto è avvenuto, in particolare, su tematiche attuali quali: la gestione del contratto energia e sistema idrico; la povertà energetica; il bonus sociale; il risparmio energetico; la difesa del potere di acquisto e la tutela dell’ambiente. Non è mancato l’accenno alle problematiche legate ai mutui, agli affitti ed alle bollette. Al termine dell’incontro, considerato il difficile momento che tutti stiamo attraversando a causa dell’inflazione e dei rincari

soprattutto nel settore energetico, è stato rivolto un invito ai partecipanti a prestare particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle famiglie in condizioni di vulnerabilità ed a rischio povertà, in primo luogo all’interno della comunità di appartenenza nonché negli ambienti di vita e lavoro, con l’auspicio che il confronto sui temi trattati possa essere stato utile sul piano personale e come gruppo.