Piazza Pacca, i reperti allungano i tempi per i lavori De Pierro: la prossima settimana i risultati dalla Soprintendenza. Intanto sosta al megaparcheggio

A Benevento i reperti archeologici emersi in piazza Pacca impongono un nuovo piano riguardo all'opera che, con uno dei progetti Pics, il Comune vuole realizzare: un info point e fermata bus turistici. Per i prossimi quattro o cinque mesi Palazzo Mosti presenta anche soluzioni alternative per parcheggio e traffico. A confermarlo il vicesindaco e assessore con delega ai Pics, Francesco De Pierro. “Il sopralluogo di ieri del soprintendente Simone Foresta ha verificato le emergenze archeologiche restituite dagli scavi”. Potrebbe trattarsi dell'antico monastero medievale di San Pietro delle Monache e dunque è necessaria un'attenta valutazione per cui la Soprintendenza ha annunciato di pronunciarsi la prossima settimana.

“L'esame dei reperti – prosegue De Pierro – ci darà modo di stilare un nuovo piano d'azione con la stessa Soprintendenza mirato a garantire l'opera tutelando i ritrovamenti. Essenziale, infatti, rispettare i tempi del cantiere che dovrà essere concluso con rendicontazione delle opere entro fine anno”.

Necessario dunque attendere la prossima settimana ma per limitare i disagi dei lavori che proseguano per i prossimi 4 o 5 mesi il Comune vaglia un'alternativa anche per traffico e parcheggi.

“Con il sindaco e l'assessore Cappa abbiamo studiato un piano alternativo riguardo ai parcheggi in particolare per sostenere residenti e commercianti ma più in generale tutti i possessori di abbonamento per le strisce blu. Per loro garantiamo la sosta al megaparcheggio, senza costi aggiuntivi se non con una piccola cauzione di cinque euro per i pass d'ingresso che sarà poi restituite alla fine di questo periodo emergenziale”.

Infine De Pierro risponde ai rilievi mossi dall'opposizione per l'opera riguardo all'opportunità di installare altrove le fermate dei bus turistici. “Nell'area è previsto un numero limitato di stalli per i bus, solo cinque. Ci auguriamo di occuparli tutti perchè significherebbe tanto turismo per Benevento. In ogni caso – conclude – la progettualità dell'opera è stata valutata con la Soprintendenza. E dunque speriamo che al di là di proseguire con una mera e sterile opposizione la minoranza si munisca finalmente di qualche proposta seria e attendibile”.