Mastella: nuovo primato per Benevento, siamo la città meno rumorosa d'Italia "Benefici sanitari e maggiore appeal turistico"

"Benevento inanella primati: dopo il record per investimenti pro capite legato al Pnrr, registriamo quello per il minor grado di inquinamento acustico". Così in una nota il sindaco Clemente Mastella in relazione al rapporto Openpolis che indica Benevento come la città meno rumorosa d'Italia.

"Questo ulteriore primo posto nazionale denota anzitutto la maturità dei miei concittadini in tema di mobilità e stili di vita sostenibili e premia anche scelte amministrative orientate alla cura dei parchi e degli spazi verdi e al lavoro verso una città intelligente e sostenibile. Considerato che l'inquinamento acustico provoca danni al sistema metabolico e cardiovascolare ed è correlato ad un aumento della mortalità, sono da evidenziare anche i notevoli benefici sanitari di una rumorosità così tenue", prosegue il sindaco.

"È un risultato statistico che rafforza anche l'appeal turistico della città: la rumorosità che peggiora la qualità della vita in metropoli e grandi città è inesistente qui da noi. Promuoveremo anche questa ulteriore virtù della nostra Benevento", conclude Mastella.