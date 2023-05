Carlo III, Rubano: "Fieri del direttore d'orchestra Pappano" Così il deputato di Forza Italia: “Sir Pappano ha reso ancora una volta orgoglioso il Sannio”

“Siamo felici di congratularci con il celebre direttore d'orchestra Anthony Pappano, originario di Castelfranco in Miscano, per la straordinaria opportunità di dirigere l'orchestra durante l'incoronazione di Carlo III, Sir Pappano ha reso ancora una volta orgoglioso il Sannio e tutta l'Italia”. Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.

“Siamo fieri del forte legame che Pappano ha con il Sannio – continua Rubano - ogni estate, infatti, il Maestro tiene un concerto in onore del suo amato padre, a Castelfranco in Miscano. Inoltre, Pappano è Direttore onorario dell'orchestra filarmonica di Benevento, dimostrando così il forte attaccamento alle sue radici e la generosità nel condividere la sua passione per la musica con le comunità locali”.