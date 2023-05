Le streghe di Benevento... parlano francese Domani al museo Janua il progetto "Tradurre le culture"

Il primo appuntamento della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of Museums ), quest’anno dedicata a “Musei. Sostenibilità e Benessere” organizzato da JANUA – Museo Streghe Benevento, ha riscosso grande successo. Lo spazio di “Janua Magistrae Historiae” si è gremito di pubblico per celebrare il primo appuntamento di “Musei. Sostenibilità e Benessere”, ascoltando gli interventi degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Telesi@” sede di Solopaca e di esponenti della cultura beneventana e salernitana.

Domani, 20 maggio 2023, secondo incontro presso il museo “Janua”, alle ore 11.00 per la presentazione del progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) “Tradurre le culture – A Janua si parla francese”.

Una mattinata in cui sarà presentato alla stampa la chiusura di tale progetto che prevede la realizzazione di guide digitali da dare ai turisti francofoni, per la visita di Janua in autonomia. La conferenza sarà coordinata da Annalisa Ucci, ufficio stampa di “Janua” con i saluti istituzionali del Comune di Benevento e di Pasqualina Luciano, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi di Montesarchio. Interverranno Maria Scarinzi, Antropologa coordinatrice del progetto Tradurre le Culture per JANUA, Enza Biasco, referente del progetto Tradurre le Culture per Istituto Fermi di Montesarchio; Mauro Cocozza, referente PCTO. Chiuderanno i lavori gli

studenti della classe 3 L dell’Istituto “Fermi”.