Botti proibiti, armi e munizioni: i controlli del Carabinieri nel Fortore Sequestrati decine di fuochi illegali, 300 cartucce e armi detenute senza i requisiti

Nei giorni di Natale e Santo Stefano ed in quelli immediatamente precedenti i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni di competenza, volti alla prevenzione delle truffe e dei reati predatori – specie in danno di bancomat e postamat – ed alla verifica del rispetto delle norme in materia di produzione, commercio e detenzione degli artifizi pirotecnici, impiegando 42 pattuglie che hanno concentrato i controlli su 116 persone, 110 veicoli e 14 esercizi pubblici.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, insieme a quelli delle Stazioni di Castelfranco in Miscano e San Marco dei Cavoti, hanno denunciato un uomo della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, per reati in materia di detenzione abusiva di sostanze esplodenti e munizioni per ami da fuoco, essendo stati trovati nella sua disponibilità e, quindi, sequestrati 29 manufatti esplodenti (i cosiddetti candelotti), detenuti senza la prevista autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, 2 manufatti esplodenti artigianali (le cosiddette cipolle), di cui sono vietati la produzione, il commercio e la detenzione e 300 cartucce per fucile di cui l’uomo non aveva mai denunciato il possesso alle autorità preposte.

I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita hanno effettuato un ritiro cautelare di 8 armi da fuoco e 36 munizioni nei confronti di un fortorino che ne aveva già regolarmente dichiarato il possesso all’Autorità di Pubblica Sicurezza ma che, poi, aveva perso i requisiti necessari per detenerle.

I giorni natalizi sono trascorsi senza che venissero consumati reati predatori ed i reparti dipendenti dalla Compagnia hanno elevato 4 sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada per 2.251 euro complessivi, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile, decurtando 10 punti da patenti di guida e contestando infrazioni per omessa revisione.