Giochi olimpici invernali: nel pomeriggio la Fiamma a Benevento - VIDEO Tra i tedofori il professore Carlo Mazzone: vetrina per territorio ed esempio per i giovani

E' il grande giorno con Benevento e il Sannio al centro dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Questo pomeriggio dopo le 18 la fiamma arriverà a Benevento dopo aver fatto tappa anche a Telese Terme.

“Occasione per l'intera provincia di Benevento e per i giovani che potranno vivere i valori, sani, dello Sprt” ha commentato il professore Carlo Mazzone, uno dei tre tedofori che insieme a Rossana Pasquino e Riccardo Derna impugneranno la bellisisma Torcia simbolo di “Milano – Cortina 2026”.

Sono in totale 38 i tedofori che seguiranno la carovana (I nomi in un altro servizio).

La circolazione veicolare sarà sospesa dalle 18:15 di oggi, sabato 27 dicembre, fino a cessate esigenze su tutte le seguenti strade, sia quelle interessate dal percorso della Fiamma Olimpica che quelle ad esse laterali o adiacenti:

via Compagna (fin dall’incrocio con viale Virgilio), via Nuzzolo, viale Principe di Napoli, piazza Bissolati, ponte Vanvitelli, piazza Orsini (a partire dalla Fontana della Catene), via Goduti, via del Pomerio, via Vittime di Nassirya (dall’incrocio con via Tiengo fino all’incrocio con via del Pomerio), via San Pasquale (dall’incrocio con via Tiengo fino all’incrocio con viale dei Rettori), viale dei Rettori, via Sandro Pertini, incrocio via Calandra – via Mustilli – via Nicola da Monteforte, via Pertini, via Nicola Calandra, via Nicola Sala (nel tratto dall’incrocio con via Calandra fino all’incrocio con viale Mellusi), viale Mellusi (dall’incrocio con via de La Salle – via Solimena fino all’incrocio con via Nicola Sala – viale Martiri d’Ungheria), viale Martiri d’Ungheria, viale Atlantici (dall’incrocio con viale Martiri d’Ungheria fino all’incrocio con via del Sole), via del Sole, piazza IV Novembre, via Annunziata (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Borgia e l’incrocio con corso Garibaldi – piazza IV Novembre).

Inoltre, dalle ore 15:00 di sabato 27 dicembre fino a cessate esigenze legate all’avvenuto passaggio della Fiamma, piazza Bissolati (esclusivamente lato destro in direzione Ponte Vanvitelli), via Nicola Sala (nel tratto da incrocio via Flora fino ad incrocio viale Mellusi, esclusivamente lato destro), viale Martiri d’Ungheria (esclusivamente stalli a ridosso di viale Mellusi), viale Atlantici, ambo i lati della carreggiata sia nel tratto tra il civico 51 e l’incrocio con viale Martiri d’Ungheria e piazza IV Novembre, ambo i lati della carreggiata, saranno interdette alla sosta veicolare, al pari di piazza Risorgimento (area mercato), che già dalle 17:00 di ieri è stata riservata al posizionamento dei veicoli impegnati nell’allestimento del Villaggio – City Celebration.