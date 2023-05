Utilizzo persone sottoposte a misure alternative detenzione, lunedì protocollo Tra il Tribunale, il Garante dei detenuti per la Regione e la Rete Sale della Terra

Lunedì 22 Maggio alle ore 10.30, al Terzo piano, aula 338, del Tribunale di Benevento, si terrà la firma del protocollo di intesa che verrà stipulato tra il Tribunale di Benevento, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, il Garante dei Detenuti della Regione Campania e la Rete “Sale della Terra”.

Saranno presenti la dottoressa Marilisa Rinaldi, Presidente del Tribunale di Benevento, la dottoressa Marisa Bocchino, Direttore dell’Ufficio di esecuzione Penale Esterna, il professore Samuele Ciambriello, Garante dei Detenuti della Regione Campania, il dottore Angelo Moretti, presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra” e la d.ssa Adele Caporaso, Responsabile della Piattaforma “Libertà Partecipate” afferente alla Rete “Sale della Terra”

L’intento condiviso è di proseguire e consolidare il percorso, frutto della collaborazione tra le realtà operanti nel mondo della giustizia penale e la Rete “Sale della Terra”, intrapreso dall’ULEPE a partire dal 2003 (quando era denominato CSSA, Centro di Servizio Sociale per Adulti, già diretto dalla d.ssa Marisa Bocchino) quando furono avviate le pratiche di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti in esecuzione penale con progetti personalizzati, stabilendo le prime collaborazioni con le cooperative sociali del territorio, alcune delle quali poi confluite nella Rete “Sale della Terra”.

Percorso proseguito con la creazione della piattaforma Libertà Partecipate, che a partire dal 2012 ha visto concludersi, con risultati incoraggianti, numerosi percorsi di inclusione sociale e lavorativa di persone in misura alternativa alla detenzione, in piena linea con la funzione rieducativa della pena e la risocializzazione del detenuto; nello specifico, le persone prese in carico sono state più di 200 soltanto negli ultimi 4 anni, dimostrando nel corso del tempo come la recidiva del reato risulti molto più bassa per chi ha usufruito di misure alternative alla detenzione rispetto a chi, invece, ha scontato la propria pena tra le mura del carcere.

Il protocollo si pone l’obiettivo di realizzare programmi di intervento formativi, lavorativi e ricreativi di varia tipologia da realizzarsi in partenariato e finalizzato, nello specifico, alla sistemazione dell’Archivio presso il Tribunale di Benevento, mediante il ricorso a forme di collaborazione volontaria di persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione. Tale attività si inserisce nel solco della giustizia riparativa quale forma indiretta di riparazione all’illecito penale commesso.

I firmatari del protocollo intendono sviluppare forme di collaborazione a tutela dei soggetti in esecuzione penale che necessitano di interventi di sostegno sociale nel loro percorso di reinserimento nella società civile disciplinata da regole di convivenza e dalla legge.