Preoccupazione lavoratori pulizie Officina Trenitalia, Cgil: "Più vigilanza" Anzalone: "Valuteremo se chiedere un tavolo in Prefettura"

C'è agitazione e preoccupazione tra i lavoratori delle pulizie rotabili dell'officina di Trenitalia a Benevento per via del cambio dell'impresa che gestisce il servizio.

“In questo settore ogni volta che avviene un cambio appalto a pagare le conseguenze è sempre l’anello più debole, ovvero: il lavoratore”, rimarca Giuseppe Anzalone della Filt Cgil che da giorni è alle prese per cercare di risolvere alcuni problemi lamentati dai lavoratori dopo che un nuovo appalto ha decretato il nuovo datore di lavoro.

“Sicuramente serve un monitoraggio maggiore della committenza – rimarca Anzalone che fa parte della Segreteria provinciale Cgil - per far si che in quel lotto non vengano meno il rispetto delle regole e criteri contenuti nei capitolati d’appalto. Il sindacato, soprattutto noi della Filt Cgil, da diverso tempo ribadiamo che in questo settore spesso viene calpestata la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Ed è per questo ed una serie di altri motivi che Anzalone spiega: “Valuteremo tutte le possibili azioni da mettere in campo per contrastare tale atteggiamenti, senza escludere anche la richiesta di un tavolo prefettizio per comprendere meglio quale siano le cause che possano indurre la Società ad attivare la riduzione dell’orario di lavoro e se le stesse siano giustificate”.