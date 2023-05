Messa in sicurezza ponte Limera, approvato il progetto Ok dalla Rocca per l'opera in contrada Pianelle a Pontelandolfo

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Settore Infrastrutture dell’Ente per lavori sulla Strada provinciale n. 99 di messa in sicurezza del ponte Limera che scavalca l’omonimo corso d’acqua in C.da Pianelle nel Comune di Pontelandolfo è stato approvato dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. Il progetto, dell’importo stimato in €. 600.000 riguarda l'infrastruttura tra i km 95+270 e 97+375 di collegamento tra lo svincolo della Statale n. 87 “Sannitica” e la Strada provinciale n. 69 “Alto Tammaro”. A seguito di rilievi, indagini diagnostiche, monitoraggi ed altre analisi, tenuto conto della presenza di un evidente il quadro fessurativo sul ponte, si rende infatti necessario procedere ai necessari consolidamenti per il ripristino del

ponte e della corrispondente viabilità, anche mediante la rimozione della vegetazione infestante, consolidamento delle fondazioni e risanamento delle lesioni verticali, revisione e sistemazione dei parapetti in pietra.

Ancora il Presidente della Provincia ha approvato con altro provvedimento il progetto definitivo dell’intervento per la realizzazione di una rotatoria sulla Strada provinciale n. 18 in località Pastene all’incrocio tra le provinciali n. 17 e n. 18 nel Comune di Sant’Angelo a Cupolo per un importo di €. 150.000. Con lo stesso atto è stata approvata anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Invece, con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia pubblica Salvatore Minicozzi è stata indetta, con la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia, la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del “Campo Coni” alla Via Duca D’Aosta di Benevento. I lavori impegnano un importo a base d’asta di circa 810mila Euro e sono stati co-finanziati dalla stessa Provincia e dal Dipartimento dello Sport nell’ambito del Programma “Sport e periferie 2020”.