Pentecoste, l'Arcivescovo Accrocca scrive ai fedeli

L'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca scive ai fedeli per la Pentecoste. Ecco il testo del messaggio

Alla Chiesa di Dio che è in Benevento

Vieni, Spirito di unità!

Carissimi,

sta per concludersi il Tempo Pasquale, tempo di grande esultanza. Come si legge infatti nel Messale Romano, “i cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla domenica di Pentecoste si celebrano

nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come «la grande domenica»”.

Nella Chiesa antica tutto ciò era vissuto con straordinaria partecipazione. Vogliamo, almeno in parte, ripetere quest’esperienza, pregando insieme, come Maria e gli Apostoli, in attesa del dono dell’effusione dello Spirito. Per questo v’invito tutti a Benevento, in Cattedrale, sabato 27 maggio ore 21, per celebrare la Veglia di Pentecoste. In particolar modo, amerei partecipassero i giovani che si preparano alla Cresima, o l’hanno già celebrata nel corso di quest’anno. Dopo la preghiera, condivideremo un’agape fraterna all’interno del Palazzo Episcopale (le condizioni climatiche sconsigliano di ripeterla, come negli anni scorsi, presso l’Oratorio “Giardini Angela Merici”).

Vi aspetto! A tutti voi, il mio saluto più cordiale e sincero.