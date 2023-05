Strage di Capaci, Libera promuove un incontro Nel 31esimo anniversario dell'attentato al giudice Falcone, la moglie e la loro scorta

Il prossimo 23 maggio ricorrerà il trentunesimo triste anniversario dalla strage di Capaci, attentato di stampo mafioso in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il Coordinamento di Libera a Benevento intende fare memoria di quanto accadde, organizzando un momento, in collaborazione con la Presidenza del Tribunale e con la Procura della Repubblica, proprio martedì 23 maggio alle ore 17:30 presso il Piazzale del Tribunale di Benevento.

Il momento di memoria si articolerà sul tema “La Verità illumina la Giustizia” e vedrà il coinvolgimento di diverse rappresentanze di Istituti scolastici cittadini e della provincia. L’iniziativa prevede anche il contributo, in forma canora degli alunni del Liceo Musicale “G. Guacci” - Presidio scolastico di Libera “Don Peppe Diana”.

Le rappresentanze studentesche presenteranno lavori che coniugano la bellezza del “saldare il sapere al fare”.