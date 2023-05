Gasparri a Benevento per inaugurare la Scuola politica dedicata a Mino Izzo Sabato manifestazione inaugurale: ci sarà anche il sottosegretario Ferrante e Fulvio Martusciello

Sarà il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri a concludere i lavori della manifestazione inaugurale della Scuola di formazione politica intitolata al sen. Mino Izzo in programma per sabato prossimo (ore 17) alla Rocca dei Rettori di Benevento.

Lo rende noto Pierpaolo Izzo, presidente dell’Associazione di promozione sociale “Res Publica” di Airola, promotrice della iniziativa.

Oltre al Senatore Gasparri, alla manifestazione interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili on. Tullio Ferrante e l’europarlamentare Fulvio Martusciello.

A fare gli onori di casa sarà Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ente presso il quale il compianto senatore Mino Izzo, dal 1982 al 1995, ha ricoperto la carica di Assessore alla Sanità e ai Lavori Pubblici.

“L’adesione di Gasparri, che torna nel Sannio in veste di Vice Presidente del Senato per presenziare alla manifestazione della Scuola di Formazione intitolata a mio padre Mino - dice Pierpaolo Izzo – e di tutti gli altri rappresentanti delle Istituzioni in carica e non, a cominciare dai numerosi sindaci che saranno presenti alla inaugurazione, testimoniano l’affetto e il rispetto di un politico che, anche al di là delle appartenenze di partito, ha basato i suoi rapporti sulla ‘amicizia’ ed il rispetto, cercando, in ogni contesto istituzionale, di tutelare sempre gli interessi del suo amato Sannio”.

“Un grazie di cuore – conclude Pierpaolo Izzo – va soprattutto ai numerosi giovani, non solo della provincia di Benevento, che stanno mostrando interesse verso la nascente Scuola di formazione politica, un sogno nel cassetto che mio padre non è riuscito a realizzare e che è ora la ‘mission’ principale della nostra associazione”.