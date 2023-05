Tari, il Pd: per la maggioranza delle famiglie non cambierà restando alta Benevento nel 2022 è stato il quarto capoluogo più caro del paese

"Per la stragrande maggioranza delle famiglie beneventane il costo della Tari non varierà nel 2023, restando tra i più alti d'Italia".

Così il gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento in vista del consiglio sul tema in programma domani.

"Per la precisione - prosegue -, come certificato di recente dall'Ufficio Studi della Uil, Benevento con i suoi 481 euro all'anno per famiglia è stato nel 2022 il quarto capoluogo più caro del Paese per la tassazione sul servizio rifiuti. Il tutto, in un momento in cui le sofferenze economiche sono già tante, considerato l'aumento del costo della vita e il caro energia. La beffa è data da un servizio non all'altezza nè del suo costo né delle aspettative dei cittadini vista l'incuria del verde pubblico e le criticità segnalate da più parti della Città sullo spazzamento e la pulizia delle strade a macchia di leopardo".