Benevento: gattino lanciato in un dirupo il video sui social La denuncia dell'associazione Lndc Animal Protection

"Sta circolando in rete un video in cui un ragazzo tiene in mano un gattino di pochi mesi e, come se niente fosse, lo lancia in un dirupo dopo aver detto “è malato”. Il filmato, che in pochissimo tempo è diventato virale, ha scatenato l’indignazione di tutte le persone dotate di un minimo di sensibilità e buon senso ed è arrivato nelle mani di LNDC (Lega nazionale del cane) Animal Protection. In pochissimo tempo, è stato possibile risalire al profilo Instagram del ragazzo in questione e quindi al suo nome e cognome. In questo modo, l’associazione ha potuto sporgere denuncia nei suoi confronti per il reato di uccisione di animali aggravato da futili motivi. Nel frattempo, il ragazzo si sarebbe giustificato con una story su Instagram dicendo che si tratterebbe di un montaggio e che il video, fatto girare tra gli amici per scherzo, è stato frainteso.

A raccontare la storia che arriva da Benevento, in una nota, l'associazione LNDC Animal Protection che spiega ancora “Se il video sia reale o meno lo deciderà la magistratura a fronte della denuncia che abbiamo presentato. Ovviamente, se fosse tutto vero, si tratterebbe di un comportamento gravissimo e inquietante che deve essere severamente punito. Questi gesti di crudeltà verso gli animali compiuti da ragazzi giovani sono particolarmente allarmanti e sintomo di una psiche deviata, che rappresenta un serio pericolo per altri animali e anche per gli esseri umani. Allo stesso tempo, quand’anche si trattasse di un montaggio, il gesto sarebbe comunque molto grave perché potrebbe innescare meccanismi emulativi in altri ragazzi. Resta in ogni caso agghiacciante che per molti giovani – vista la quantità di video di questo tipo che spesso circolano sul web – la violenza sugli animali sia qualcosa di cui ridere o di cui vantarsi con i propri coetanei e viene da chiedersi dove siano le famiglie e che tipo di educazione stiano impartendo alle nuove generazioni. Giustificare o derubricare questi comportamenti come semplici ragazzate è inaccettabile e pericoloso”, è il commento di Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.