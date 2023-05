Ridimensionamento scolastico, lunedì 5 giugno riunione in Provincia con Politica Con deputazione parlamentare e regionale, dell’assessore all'istruzione e i Sindaci

Tavolo tecnico questa mattina in Provincia, concvocato dal presidente Nino Lombardi, dei rappresentanti istituzionali e sindacali sul tema del dimensionamento scolastico alla luce delle disposizioni legislative che impongono un drastico ridimensionamento del numero delle dirigenze scolastiche sul territorio.

Al termine del confronto, presieduto dal presidente della Provincia, Nino Lombardi, con la partecipazione del consigliere Antonio Capuano, si è deciso all’unanimità di indire per lunedì 5 giugno alle ore 16 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori un'apposita riunione di lavoro con la partecipazione della Deputazione parlamentare e regionale, dell’Assessore regionale all’istruzione, dei Sindaci, dei Consiglieri provinciali e dello stesso Tavolo Tecnico al fine di definire una comune proposta di criteri atti a garantire la presenza sul territorio del maggior numero possibile di Dirigenze scolastiche.

Entro il mese di giugno il Ministero dell’istruzione procederà a dare attuazione alla norma contenuta nella Legge di Bilancio che, secondo alcune autorevoli stime, si concretizzerà nel Sannio con il taglio di 16 Dirigenze.

Il presidente Lombardi, che aveva ritenuto di dover accogliere un appello formulato nei giorni scorsi dal Tavolo tecnico istituzionale per il Dimensionamento, ha dichiarato che il tema "è strettamente correlato ai provvedimenti in itinere in Parlamento per l’Autonomia differenziata alle Regioni a Statuto Ordinario. Lombardi, ricordato di aver lanciato per tempo un allarme su entrambi i provvedimenti, appelli integralmente raccolti ad ottobre e a dicembre scorso dal Consiglio Provinciale con votazioni unanimi, ha dichiarato che occorre la massima unità politica da parte di tutte le rappresentanze delle Istituzioni e dei Sindacati del Sannio per contrastare misure quali l’Autonomia differenziata ed il dimensionamento scolastico che sono destinate a creare nuove e devastanti sperequazione territoriali nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali garantiti dalla Costituzione, ovvero: Scuola e Sanità".