Servizio civile, il sindaco Mastella augura ai ragazzi buon lavoro Il sindaco di Benevento: "Esperienza formativa importante"

Ventiquattro giovani svolgeranno attività di servizio civile presso il Comune di Benevento. Quest'attività formativa sarà adempiuta in diversi settori o uffici del Comune, tra cui i Servizi al Cittadino, la Biblioteca, i Servizi demografici.

L'esordio è avvenuto stamane a Palazzo Mosti ove sono stati accolti dal sindaco Clemente Mastella, dal consigliere delegato alle Politiche giovanili Italo Barbieri e dal dirigente del Settore Servizi sociali Gennaro Santamaria.

Il sindaco Mastella ha augurato loro buon lavoro: "Quest'esperienza formativa possa essere viatico di esperienza professionali proficue: il servizio civile nel Comune rappresenta anche un'ottima occasione per conoscere e toccare con mano i problemi della propria città e l'impegno che si profonde per risolverli".