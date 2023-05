Domeniche della salute, visite dermatologiche gratuite Domani, dalle 10 alle 13, vicino ai giardini della Prefettura

Domani, dalle ore 10 alle ore 13, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto quest’anno dalla Professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche. L’appuntamento previsto è con la dott.ssa Antonia Galluccio, Dermatologa. Fa parte del comitato scientifico Nazionale per le Malattie dermatologiche, vascolari e rare. Le Malattie dermatologiche – spiega la Dott.ssa Galluccio - sono sempre più frequenti e spesso hanno un andamento cronico che determina, nel tempo, un forte impatto sul benessere psico-fisico dei pazienti e grave disabilità. I tumori cutanei, sono in aumento. Secondo le statistiche più recenti, una persona su cinque svilupperà nella vita un Basalioma (la forma di Cancro della pelle e meno aggressiva). I casi di

Melanoma cutaneo (il più letale tumore cutaneo) sono) – dichiara la Dott.ssa Galluccio -sono raddoppiati in Italia negli ultimi 10 anni, stimolato anche dagli effetti dannosi dei raggi solari, che arriva fino a noi sotto forma di raggi UVA e UVB. I tumori della pelle, nel passato, erano spesso diagnosticati nella loro fase avanzata, condizione in cui si era praticamente impotenti, e le malattie Dermatologiche Infiammatorie ed Autoimmuni gravi non avevano terapie efficaci. Ma oggi la situazione è cambiata, anche grazie a nuove terapie, e la prevenzione fatta attraverso

campagne mirate, offerte dagli esperti, alla popolazione. Il Rotary opera per la salute – dichiara la Presidente del Club di Benevento Rossella Del Prete - è un servizio per la comunità concreto e propositivo molto apprezzato dai cittadini. Un tassello importante dell’azione di Service rotariana.