"Una Luce per la Vita": domani la fiaccolata per i malati oncologici Dalle 19 a Pietrelcina lungo la via del Rosario per giungere a Piana Romana

Tutto pronto a Pietrelcina per l’evento “Una Luce per la Vita”, la fiaccolata per i malati oncologici in programma domani, domenica 28 maggio dalle ore 17.30. Una grande manifestazione organizzata da ‘The Power of Pink’, Futuridea, Lilt con il patrocinio del Comune di Pietrelcina e della Provincia di Benevento. Anima di questa iniziativa il dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti.

Il programma della manifestazione prevede alle ore 17:30, presso il centralissimo Parco Colesanti di Pietrelcina, la celebrazione della santa messa officiata da Fra Daniele Moffa, viceparroco di Pietrelcina e Assistente Spirituale regionale dei Gruppi di Preghiera di San Pio. La santa messa sarà accompagnata dalla voce del soprano Teresa Sparaco e dalla musica del maestro Antonella Frattolillo. Al termine della celebrazione eucaristica, intorno alle ore 19, inizierà la fiaccolata lungo la Via del Rosario e si giungerà a Piana Romana. All’arrivo, previsto intorno alle 20:30, l’Arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, accoglierà e benedirà tutti i presenti.

“Con questa manifestazione- afferma Carlo Iannace - vogliamo dare un segnale di speranza perché senza la speranza, senza la fede, senza la possibilità di credere in qualcosa, la vita non avrebbe senso. Poi vogliamo sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e del reinserimento dei malati oncologici nella società dopo l'esperienza della malattia. La scelta di Pietrelcina, paese natale di San Pio, - spiega il dottor Iannace – è perché Padre Pio ha testimoniato con la Sua stessa vita e con le opere il rispetto e la venerazione verso l’ammalato”. Conclude Iannace : “Ringrazio di cuore tutti i volontari che stanno lavorando incessantemente per l’ottima riuscita dell’evento e sono convinto che saremo davvero in tanti a colorare di rosa Pietrelcina, la via del Rosario e Piana Romana”.

E in occasione di "Una Luce per la Vita" la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, è stata illuminata in rosa.