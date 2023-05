"Grazie al San Pio nostra madre curata da eccellenze" Lettera al direttore Generale Morgante: tante attenzioni e cure in Ortopedia e Pneumologia

“L'azienda ospedaliera San Pio è fatta anche di eccellenze e non tutto è negativo, anzi la nostra esperienza è stata davvero positiva e per questo pubblicamente vogliamo ringraziare medici, infermieri, e tutto il personale sanitario”. Così i parenti della signora Margherita, pensionata di Benevento che negli ultimi tempi a causa di un problema di salute è stata ricoverata al San Pio di Benevento. Un quadro clinico non semplice ma oggi la signora Margherita ha fatto rientro a casa e i familiari hanno deciso di scrivere una lettera al direttore generale Maria Morgante.

Egregio Direttore,

siamo i figli della paziente Margherita, ultranovantenne, che ha avuto bisogno di intervento chirurgico a seguito di frattura del femore.

Affetta anche da altre importanti patologie, ha ricevuto le attenzioni e le cure in maniera garbata e professionale dal personale tutto, sia sanitario che infermieristico nei reparti ove è stata seguita.

Il nostro ringraziamento va al personale tutto del reparto di Ortopedia guidato dal Prof. Luigi Matera e di Pneumologia guidato dal Prof. Mario Del Donno, che hanno saputo interpretare le esigenze e le necessità , sia quelle prettamente sanitarie che emotive, con l’obiettivo di rendere meno stressante e faticoso il necessario soggiorno di nostra madre presso la vostra struttura.

Ancora grazie

Carmine e Cesare