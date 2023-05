Confindustria ed Ance alla Giornata dell'Arte e della Creatività Lunedì 29 maggio a piazza Roma

Confindustria ed Ance Benevento saranno presenti lunedì 29 maggio dalle 8.30 alle 13.00 a piazza Roma in occasione della manifestazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento nella presentazione dell'edizione 2023 della Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca (GACS).

Confindustria Benevento, ed Ance essendo partner dell’evento, disporranno di uno spazio riservato. In particolare nello Stand di Confindustria Benevento saranno presenti l'associazione Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento) e l'azienda MUGA ICT. L'associazione ANEV farà una dimostrazione pratica di SIMULWIND (simulatore in realtà virtuale per la manutenzione di impianti eolici) e sarà possibile provare in prima persona il simulatore, mentre l'azienda MUGA ICT mostrerà ai ragazzi come si costruisce un piano social. Invitiamo tutte le aziende associate alla rete di Confindustria Benevento a partecipare alla manifestazione e ad ammirare il lavoro svolto dagli studenti, i veri protagonisti della giornata. Nello Stand di ANCE Benevento saranno presentate le attività messe in campo a supporto di giovani e in favore della filiera edili.