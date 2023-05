In tanti per le visite dermatologiche gratuite Nuovo appuntamento con le 'Domeniche della salute' promosse dal Rotary con la Croce rossa

Giornata dedicata alla prevenzione in ambito dermatologico a Benevento con un nuovo appuntamento promosso dal Rotary con il supporto della Croce rossa nell'ambito delle 'Domeniche della salute'. Da questa mattina è stato allestito lungo corso Garibaldi il poliambulatorio mobile dove la dottoressa Antonia Galluccio, dermatologa nonché esponente del comitato scientifico Nazionale per le Malattie dermatologiche, vascolari e rare ha effettuato visite gratuite a grandi e piccini. A supportare il medico del Rotary le infermiere volontarie della Croce rossa che hanno accolto i diversi cittadini che hanno deciso di aderire all'iniziativa.

Non solo screening, ma anche l'occasione per parlare “in piazza, tra la gente” dell'importanza di controlli periodici.

“Il progetto del rotary è stato sempre promuovere la prevenzione”, ha spiegato la dottoressa Galluccio. Prevenzione che “si fa nelle piazze, garantendo visite gratuite, parlando con la gente. Importante far capire ai pazienti quanto importante sia il controllo della propria pelle, non solo per la patologie neoplastiche ma anche per le quelle autoimmunitarie: abbiamo parlato di psioriasi, di dermatite atopica, vitiligine”.

Ed il riscontro è stato positivo: in molti hanno aderito questa mattina. “Tante le persone che hanno aderito, ringrazio la presidente del Rotary Rossella Del Prete e la Croce rossa con cui faremo anche altre campagne quest'estate”.