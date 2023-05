Gatto lanciato in dirupo: animalisti in piazza. "Inasprire le pene" Questa mattina a Montefusco la manifestazione promossa da Rizzi, presente anche Borrelli

"Tolleranza zero, l'autore del gesto paghi". È il messaggio rilanciato oggi dalla piazza di Montefusco dove si sono ritrovati gli animalisti a manifestare la propria indignazione dopo la vicenda del ragazzo che ha lanciato un cucciolo di gatto in un burrone, filmandosi in un video che è poi diventato virale sui social.

Inasprimento delle pene per i crimini contro gli animali, una sensibilizzazione delle istituzioni per la tutela dell'ambiente, il coinvolgimento della comunità.

È quanto, in breve, chiedono i manifestanti che hanno partecipato all'evento promosso dall'animalista Enrico Rizzi.

"Quello di Montefusco - spiega Rizzi- non è l'unico episodio ma è importante ribadire la ferma condanna a qualsiasi tipo di violenza usata nei confronti dei più deboli e dunque degli animali.

Il gesto che abbiamo visto è di un'infamia tremenda, da cittadino esprimo la mia ferma condanna ma pretendo dal Parlamento che ci si decida a cambiare la legge. Serve un inasprimento delle pene, chi maltratta gli animali in Italia al momento paga niente o poco e questo non è giusto".

Intervento che ha vissuto anche un breve momento di contestazione.

Presente all'incontro anche il deputato di Europa Verde Francesco Borrelli che ha incalzato: "la legge va cambiata, dobbiamo preparare le modifiche e proveremo a farlo.

Si è tratto di un gesto di violenza anche per la comunità e non si può derubricarlo a ragazzata".