In migliaia alla fiaccolata per i malati oncologici nel segno di San Pio In cammino lungo la via del Rosario, da Piana Romana a Pietrelcina

La terra natale di San Pio accoglie la fiaccolata per i malati oncologici.

In migliaia nel Sannio per l’evento “Una Luce per la Vita” che ha ripercorso la via del rosario da Pietrelcina a Piana Romana, lungo il cammino che percorreva il Santo.

Speranza e prevenzione le parole d'ordine dell'evento che ha coinvolto donne e uomini che lottano contro la malattia.

Affluenza da record per la manifestazione organizzata da ‘The Power of Pink’, Futuridea, Lilt con il patrocinio del Comune di Pietrelcina e della Provincia di Benevento.

La manifestazione ha preso il via presso il centralissimo Parco Colesanti di Pietrelcina con la celebrazione della santa messa officiata da Fra Daniele Moffa, viceparroco di Pietrelcina e Assistente Spirituale regionale dei Gruppi di Preghiera di San Pio. Celebrazione accompagnata dalla voce del soprano Teresa Sparaco e dalla musica del maestro Antonella Frattolillo.

Al termine della funzione il saluto del primo cittadino, Salvatore Mazzone, del presidente di Futuridea, Carmine Nardone e del dottor Carlo Iannace, anima dell'evento e primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino.

"Oggi si concretizza un percorso nato da lontano- ha detto Iannace- che vede la collaborazione di istituzioni, sanità e terzo settore. Un evento che mira a diventare stabile e che abbiamo chiamato una luce per la vita e solo casualmente, la sua prima edizione si è tenuta nel giorno della Pentecoste, quando la luce illumina gli uomini".

Ribadisce la necessità di un'attenta prevenzione e di una capacità di affrontare la malattia anche dal punto di vista spirituale: "Il percorso oncologico è un difficile duro e lungo che devasta l'animo e solo chi ha la forza di riprogrammarsi può ritrovarsi. Questo luogo dove si sente forte la presenza di Padre Pio aiuta in questo percorso".

E infine l'appello perché la sanità resti pubblica "Dobbiamo lottare perché tutti possiamo essere uguali nella malattia, la salute è bene primario. E dunque garantita per tutti".

Dopo la celebrazione il fiume rosa illuminato dalle fiaccole ha percorso la via del Rosario per giungere a Piana Romana.

"È difficile parlare a chi combatte contro la malattia - ha detto l’Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, che ha accolto e benedetto i partecipanti-. Rifiuto i discorsi finti che si fa presto a pronunciare quando non si è ammalati e invece è così difficile per chi soffre. Ma credo fermamente - ha concluso- che la fede sia una chance in più per un percorso in cui l'atteggiamento è davvero importante. La fede aiuta la reazione positiva. In tanti vengono a Pietrelcina per ricevere forza, tutti vanno via confortati, spero che accada anche per chi ha partecipato a questa manifestazione".