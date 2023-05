Gli studenti presentano il Festival dell'arte "Come è profondo il mare" il titolo dell'XI edizione

Il mare non lascia indifferente nessuno, suscita emozioni forti e difficili da cancellare. Ora restiamo affascinati dal colore dell'acqua e dal ritmo delle onde, ora siamo atterriti dalla potenza delle tempeste. A volte avvertiamo l'idea di infinito e di mistero, a volte precipitiamo nel gorgo della paura.

"Come è profondo il mare" è il titolo, desunto da una canzone di Lucio Dalla, scelto per l'XI edizione del "Festival dell'Arte" promosso dall'Istituto di Istruzione Superiore Virgilio, Liceo Artistico di Benevento. Nella sede di Via Tiengo, martedì 6 e mercoledì 7 giugno 2023, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sarà possibile visitare la mostra delle opere realizzate dagli studenti, sotto la guida degli insegnanti.

L'espressione della creatività rappresenta l'elemento identitaria del Liceo Artistico e trova nel Festival un momento emblematico. Disegni, dipinti, sculture, installazioni, fotografie, offrono un ventaglio della molteplicità di approcci al tema del mare. Attraverso i lavori degli studenti emerge la vitalità di una scuola e della sua offerta formativa.